Marseille : arrestation de deux individus soupçonnés de préparer un attentat pendant l'élection présidentielle

Mise à jour 14h45

Une semaine après l'ouverture d'une enquête préliminaire par la section antiterroriste du parquet de Paris, deux hommes radicalisés appartenant à la mouvance islamiste, soupçonnés d'avoir préparé des attentats pendant la campagne présidentielle, ont été arrêtés mardi 18 avril à Marseille.

Depuis Le Creusot, François Hollande a commenté cette double interpellation mardi après-midi : "Tout ce que je peux dire, c'est que nos services et nos policiers ont travaillé de manière remarquable nous permettant d'arrêter deux personnes qui vont maintenant être confrontées devant des juges et des policiers pour que nous sachions exactement quelles étaient leurs intentions. C'est une prise remarquable (…) Je voudrais vraiment saluer le travail qui a été mené par les services et par la police".

Les deux suspects, nommés Mahiédine M.

(30 ans) et Clément B. (24 ans), sont de nationalité française et sont originaires des Hauts-de-France. Ils ont été arrêtés à la sortie d'un appartement.

Ces deux hommes "avaient l'intention de commettre à très court terme, c'est-à-dire dans les tout prochains jours, un attentat sur le sol français", a indiqué le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl.

Sur ce cliché, on voit un fusil mitrailleur, "associé à la une du journal Le Monde du 16 mars (sur laquelle on voit François Fillon), un drapeau de l’État islamique et un lot de munitions formant les mots "La loi du talion". Mahiédine M. et son ami Clément B., se seraient radicalisés à la prison de Sequedin (Nord)", peut-on lire sur France Info.

La sécurité a été renforcée autour de l'ancien Premier ministre depuis vendredi 14 avril, avec notamment des tireurs d’élite présents lors de ses déplacements et meetings.

