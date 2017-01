Maroc : interdication de fabrication et de vente de la burqa

La presse marocaine a indiqué que le ministère de l'Intérieur du Maroc a diffusé une circulaire à ses agents en charge des commerces dans les villes leur demandant de ne plus autoriser la confection et la commercialisation des burqas. Une consigne qui devrait être mise en place dès cette semaine. Cependant, aucune annonce officielle ou communication publique n’a eu lieu à ce sujet.

Le port de la burqa reste pourtant un phénomène extrêmement marginal au Maroc. Toutefois, la consigne est déjà appliquée à Taroudant (sud) où le pacha (haut fonctionnaire administratif) a ordonné à des commerçants qui fabriquent et confectionnent des burqas de liquider leur stock dans les 48 heures, et de stopper toute fabrication et commercialisation de ce vêtement à l'avenir, indique un document qui circule sur les réseaux sociaux, repris par les médias. Le même ordre a été donné dans la ville de Ouislane (centre-nord), où le pacha en fonction a qualifié ce vêtement de "niqab afghan".

Cette décision serait motivée par des raisons sécuritaires, "des malfrats ayant à maintes reprises utilisé ce vêtement pour perpétrer leurs crimes", toujours selon la presse locale.

