Maroc : une découverte capitale repousse de 100 000 ans l'âge des premiers Homo sapiens

Au terme de fouilles effectuées sur le site de Jebel Irhoud, situé entre Marrakech et la côte atlantique, des paléoanthropologues ont découvert des restes d'Homo sapiens datés de 300 000 ans, repoussant ainsi de 100 000 ans l'âge de notre espèce.

"Cette découverte représente la racine même de notre espèce, l'Homo sapiens le plus vieux jamais trouvé en Afrique ou ailleurs", explique à l'AFP le Français Jean-Jacques Hublin, directeur du département d'Evolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig (Allemagne) et coauteur des travaux.

"Le nid de restes humains", "dont des découvertes tout à fait remarquables, notamment une face humaine et une mandibule, probablement la plus belle mandibule d'Homo sapiens d'Afrique" a été découvert lors de fouilles entreprises en 2004 sur le site de Jbel Irhoud dans le nord-ouest du Maroc.

"Jusque-là, les restes les plus anciens d'Homo Sapiens exhumés en Ethiopie remontaient à 200 000 ans", explique Jean-Jacques Hublin.

"On s'éloigne de plus en plus de cette vision linéaire de l'évolution humaine avec une succession d'espèces qui viennent les unes au bout des autres", ajoute-t-il.