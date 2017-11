Maroc : 15 morts lors d'une bousculade

Au moins 15 personnes sont mortes dimanche dans une bousculade, lors d'une distribution d'aide alimentaire à Sidi Boulaalam, village situé dans la région d'Essaouira (ouest du pays).

Selon une source médicale citée par 2M, l'hôpital de Tafetachte a reçu les corps d'au moins 15 femmes, qui sont toutes mortes de suffocation pendant la bousculade.

Les médias locaux indiquent qu'un "mécène" avait organisé une distribution de nourriture, mais qu'il a vite été "submergé par la foule", composée de près de 800 personnes, principalement des femmes.

Suite à ce drame, une enquête a été ouverte pour "déterminer les circonstances de l'incident et établir les responsabilités". En outre, le roi Mohammed VI a donné ses instructions aux autorités "pour prendre toutes les mesures qui s’imposent pour apporter l’aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés."

"Le souverain a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d’inhumation et des obsèques des victimes ainsi que les frais des soins des blessés", a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.