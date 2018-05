Le plan de lutte contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes présenté par Marlène Schiappa et Muriel Pénicaud

Après trois mois de concertation avec les partenaires sociaux, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, ont présenté officiellement, ce mercredi 9 mai, le détail du plan d’action pour "une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes". Cette initiative avait été annoncée par le Premier ministre Edouard Philippe, la veille du 8 mars, Journée des droits des femmes.

Ce plan ambitieux comprend quinze mesures dont la plupart seront débattues à partir de mi-juin à l’Assemblée nationale dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ces mesures entendent lutter contre les écarts de salaires inexpliqués et permettre de se mobiliser pour la progression de l’égalité professionnelle.

Selon des informations de France info, les femmes gagnent malheureusement toujours 9% de moins que les hommes, à poste égal. Cette loi doit également permettre de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles.

Parmi les mesures envisagées, l’inspection du travail devrait à l'avenir multiplier par quatre le nombre de contrôles concernant le respect de l’égalité salariale. Les entreprises devront afficher les écarts salariaux sur leurs sites Internet. Si les différences de salaires entre les hommes et les femmes ne seront pas résorbées au bout de trois ans, les entreprises devront alors débloquer "une enveloppe de rattrapage salarial".

Un logiciel pourrait également être mis en place dans les entreprises afin de mesurer les écarts de rémunérations. Cette mesure sera mise en place dans les entreprises de plus de 250 salariés dès 2020 avant d'être étendue dans les plus petites structures.

Les employeurs devront obligatoirement informer sur les voies de recours possibles en cas de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Des référents devront être formés et identifiables pour tous les salariés sur ces questions sensibles, au cœur de l'entreprise.

Ces mesures et ce plan sont donc une étape importante dans le cadre du combat des droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes.