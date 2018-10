Marlène Schiappa dévoile cinq mesures pour "enrayer le fléau" des violences conjugales

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Montpellier: deux tribunes fermées et pas de supporters à l'extérieur à titre conservatoire

En savoir plus

2/ Une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles lancée par @gerardcollomb avec grand plan de formation des policiers pour dénoncer et condamner ces violences. #RTLMatin

🗣 A partir de ce soir, une grande campagne TV inédite à destination des témoins de violences sexistes et sexuelles

La cinquième mesure annoncée par la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité hommes-femmes concerne un d ispositif de parages d'alertes entre les associations, la police, la justice et les personnes travaillant dans le milieu hospitalier. Ce vaste dispositif sera prochainement testé dans la région Nord.

La quatrième solution concerne un dispositif de géolocalisation des places d'hébergement d'urgence . Les victimes de violences conjugales pourront trouver plus facilement des solutions de mises à l'abri grâce à cet outil qui sera lancé courant octobre.

Le troisième dispositf présenté par Malène Schiappa ce lundi concerne l'attribution d'une subvention de 120.000 euros envers la fédération qui gère le 3919 . Ce numéro d'appel gratuit est destiné aux femmes victimes de violences. Du personnel supplémentaire devrait ainsi être intégré pour que la totalité des appels ne restent plus sans réponse.

La première phase de ce plan "inédit" concerne une campagne de télévision lancée ce dimanche en direction des témoins de violences sexistes et sexuelles.

"Ce chiffre ne baisse pas et c’est ça qui est terrible pour les pouvoirs publics. Quelle que soit la politique publique menée, il reste d’une régularité glaçante".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres