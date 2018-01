Marlène Schiappa défend l'idée que les femmes puissent connaître le salaire de leurs collègues

Invitée d'Europe 1 ce lundi, Marlène Schiappa a annoncé un "plan dur et concret" sur l'égalité salariale. Elle a également expliqué à la radio qu'elle voulait faire "de la pédagogie, de l'explication, de l'accompagnement aux entreprises, notamment des PME", mais aussi mettre en place "des sanctions ".

A propos de l'idée qu’une salariée puisse demander à connaître le salaire de son collègue, un principe mis en place notamment en Allemagne, la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes a indiqué : "Non, ça ne me choque pas.

C’est une bonne idée, bien sûr". Cette loi allemande, qui concerne les entreprises de 200 à 500 salariés, prévoit qu'une femme puisse demander à connaître le salaire moyen de six collègues hommes occupant le même poste qu'elle.

Et Marlène Schiappa d'ajouter : "Les employeurs ont déjà des obligations de déclaration annuelle des salaires ; on pourrait avoir accès aux salaires, mais en terme de moyenne, avec des pourcentages d'écart. Je crois que la transparence pourrait être l'un des axes" de lutte en faveur d'une légalité salariale effective.