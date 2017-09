Marlène Schiappa annonce l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes en 2018

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue des Champions: le PSG version Neymar et le Barça entrent en lice

Diesel : Le Maire annonce une hausse de la taxe de 2,6 ct par an

Animal Rights pointe un abattoir d'Izegem via une vidéo de caméra cachée

Dusty et Peche, mannequins transgenres face aux préjugés

En savoir plus

En juin dernier, le Comité consultatif national d’éthique avait donné un avis favorable à cette ouverture pour les femmes seules et les femmes homosexuelles.

Chose promise, chose due ! Sur BFMTV, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a annoncé l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes qui le désirent, dès 2018. "Ouvrir la PMA à toutes les femmes est une question de justice sociale" a-t-elle souligné, confirmant une promesse de campagne tenue par Emmanuel Macron.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres