Mark Zuckerberg promet de "réparer" Facebook en 2018

Il juge l'action de Facebook inefficace ou insuffisante sur ces sujets et s'est donc donné comme objectif cette année de s'occuper de cette crise qui touche son réseau social.

Le grand patron de la Silicon Valley veut donc protéger son réseau de la haine et des abus, des interférences des États-nations, et faire en sorte que "le temps dépensé sur Facebook soit du temps bien dépensé."

Depuis 2009, Mark Zuckerberg fait un vœu public chaque année. Il avait ainsi promis de réduire sa consommation de viande, de lire un livre par semaine ou d'apprendre le mandarin par exemple. Cette année, le défi est d'une toute autre taille. Zuckerberg s'est donné comme challenge personnel de "réparer" Facebook. Il compare d'ailleurs cette année 2017 à celle de 2009 où le monde était "anxieux et divisé".

