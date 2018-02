Marion Maréchal Le Pen participera à une importante conférence des conservateurs aux Etats-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

10h44 JO-2018: l'or se dérobe sous les patins de Papadakis et Cizeron AFP

Lidl va investir 35 millions d'euros à Bruxelles en 2018 et créer 65 emplois

Gestion du SIAMU bruxellois: le SLFP active son préavis de grève et d'actions

Juppé, Pécresse, les "guignols" d'En Marche... la nouvelle salve de Laurent Wauquiez Jeudi et vendredi derniers, Laurent Wauquiez a vidé son sac devant des élèves de l'EM Lyon, une école de commerce...

Noël afro en Colombie: héritage de l'esclavage et symbole de résistance

Coupe d'Angleterre: Manchester City éliminé par le petit Wigan, Will Grigg buteur

Le président Donald Trump devra également intervenir vendredi. D'autres responsables importants de son administration seront également présents, ainsi que des parlementaires du Parti républicain, des personnalités conservatrices des médias et d'anciens militaires. Parmi les élus européens, l'eurodéputé britannique Nigel Farage, qui fut à la tête de la campagne victorieuse pour le Brexit, sera présent lui aussi. Il avait déjà participé à la précédente édition de la CPAC. A l’époque, il avait fait l'éloge de la victoire "tout à fait remarquable" de Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre 2016.

Elle s’est retirée de la vie politique mais sera pourtant sur le devant de la scène à Washington, aux Etats-Unis, jeudi 22 février, indique Le Huffington Post. Marion Maréchal Le Pen participera en effet à la Conservative Political Action Conference (CPAC), une importante conférence annuelle des conservateurs américains. Le rendez-vous durera plusieurs jours et aura lieu au sein de Gaylord National Resort and Convention Center, un centre de congrès situé à Oxon (Maryland), près de Washington. La nièce de Marine Le Pen devra s’exprimer le premier jour de la conférence juste après le vice-président des Etats-Unis, Mike Pence, selon le programme officiel de l'événement.

