Marion Maréchal-Le Pen : "Mon départ n'est ni une rupture ni une provocation"

Un petit mandat et puis s'en va. Marion Maréchal-Le Pen raccroche la politique, au moins pour un temps, comme elle l'explique dans une lettre aux militants et sympathisants, publiée sur Twitter, ce mercredi.

Elle évoque d'abord deux raisons personnelles. "J'ai beaucoup manqué à ma petite fille dans ses premières années si précieuses.

Elle m'a aussi terriblement manqué", souligne la jeune femme, mère d'un enfant de trois ans. Autre raison de ce retrait : "J'aime le monde de l'entreprise, je n'ai jamais cessé de le défendre durant mon mandat et j'aspire aujourd'hui à y travailler."

Restent les raisons politiques, qu'elle évoque par la suite. "J'ai été élue très jeune, j'ai été préservée de certaines de vos difficultés et de vos inquiétudes", souligne la jeune femme 27 ans. "L'idée que je me fais d'un bon chef politique impose que je bénéficie d'autres expériences que celles du succès électoral ou politique." Elle précise que ce retrait n'est pas définitif, bien qu'un retour programmé ne soit pas à l'ordre du jour. "Mon départ n'est ni une rupture ni une provocation. Je suis convaincue que les députés FN et leurs alliés de DLF seront les plus efficaces pour contrer la politique néfaste d'Emmanuel Macron et de ses alliés socialistes."