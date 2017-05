Marion Maréchal-Le Pen annoncera mercredi qu'elle quitte la politique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Marion Maréchal-Le Pen avait déjà confié plusieurs fois son envie de se lancer dans le monde du privé et de s'occuper de sa vie familiale, évoquant notamment des relations compliquées au sein du Front national avec sa tante Marine Le Pen, et avec le vice-président du FN Florian Philippot.

La nièce de Marine Le Pen souhaite se consacrer à sa fille et changer de vie, et pourquoi pas "aller dans le privé". "Je respecte ton choix. Je sais ce que demande la politique, je sais les sacrifices que ça exige", lui aurait dit sa tante, Marine Le Pen, selon Le Parisien.

Selon les informations de nos confrères du journal "Le Parisien", confirmées par plusieurs sources dont l'AFP, la députée du Vaucluse a décidé d'arrêter la politique. Devenue la plus jeune députée en 2012, Marion Maréchal-Le Pen ne se représentera aux élections législatives de juin 2017 et quittera son poste de conseillère régionale.

