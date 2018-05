Marion Maréchal-Le Pen abandonne le nom de son grand-père

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La jeune femme travaille aujourd'hui à l'ouverture de son "académie de sciences politiques", qui devrait s'installer à Lyon (Rhône) avec pour objectif de former les futurs cadres de la droite traditionnelle. Marion Maréchal présentera son projet le 31 mai prochain, à l'occasion d'un événement du journal L'Incorrect intitulé "Débranchons Mai-68". Les inscriptions à l'académie seront quant à elles lancées en vue de la rentrée de septembre.

"Elle ne fait que reprendre son nom et retourner à l'anonymat". Un changement de nom qui traduit sa volonté de "faire la séparation entre sa vie d'avant et celle d'aujourd'hui", explique cette même source. "Elle reste qui elle est. Mais elle a besoin de marquer une rupture". Jean-Marie Le Pen, lui, n'a pour le moment pas réagi.

Marion Maréchal-Le Pen, c'est fini. L'ex-élue du Vaucluse, qui a émis le souhait de se mettre en retrait de la vie politique en mai 2017, a fait le choix de renoncer au nom Le Pen, hérité de son grand-père, pour ne garder que son nom d'état civil, à savoir Marion Maréchal, fait remarquer BFMTV ce vendredi. Par conséquent, la jeune femme a mis à jour ses informations sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

