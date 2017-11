Marine Le Pen voit son immunité parlementaire s'envoler

Ce mercredi 8 novembre, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen qui avait diffusé sur les réseaux sociaux des photos choquantes d'exactions perpétrées par le groupe Etat islamique. En décembre 2015, une enquête avait été alors ouverte par le parquet de Nanterre pour "diffusion d'images violentes". Un délit passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (art. 222-33-3 du Code pénal). Cette levée de l'immunité parlementaire à l'encontre de la députée du Pas-de-Calais permettra aux forces de l'ordre d'employer des mesures coercitives.

Le bureau, composé de 22 députés ne s'est pas exprimé sur le fond du dossier comme il le fait habituellement mais sur le "caractère sérieux, loyal et sincère" de la demande de la justice. En septembre, le bureau, plus haute instance collégiale de l'Assemblée nationale avait déjà levé l'immunité parlementaire du député Gilbert Collard. Ce dernier avait déposé un recours et envisageait de porter plainte contre le président de l'Assemblée nationale François de Ruby dénonçant un "excès de pouvoir" comme le rappelle le site RTL.