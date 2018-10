Marine Le Pen va rencontrer Matteo Salvini à Rome

Marine Le Pen a indiqué ce mercredi qu'elle allait rencontrer Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Cette réunion se déroulera lundi prochain à Rome.

La présidente du Rassemblement national souhaite ainsi reprendre contact avec son allié de la Ligue italienne, dirigée par Matteo Salvini.

Marine Le Pen a fait cette annonce sur les réseaux sociaux :

"Je serai lundi à Rome avec Matteo Salvini pour évoquer, à l'invitation de l'Union générale du travail, la croissance économique et les perspectives sociales dans une Europe des nations. Il existe une alternative à l'UE et nous la construisons".

Marine Le Pen souhaite donc renforcer les liens avec ses alliés sur le plan européen dans le cadre des élections décisives de mai 2019.

Le Rassemblement national pourrait infliger un lourd revers à La République en marche et à Emmanuel Macron dans le cadre des européennes. Le contexte du Brexit, la crise des migrants avec le récent dossier de la gestion répétée de l'Aquarius, la cacophonie gouvernementale et la hausse des violences pourraient assombrir les chances de victoire du parti de la majorité présidentielle en mai 2019 face aux Républicains, au Rassemblement national et à la France Insoumise.