Marine Le Pen : "L'union des droites ne veut strictement rien dire"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

NBA: les Warriors Durant et Thompson coulent les Spurs

Un temps chaud et ensoleillé ces prochains jours

Nouvelles Irak 17 avril 2018 Irak. Des femmes et des enfants soupçonnés d'avoir des liens avec EI privés d'assistance, exploités sexuellement et enfermés dans des camps

#ClassiqueMatin @MLP_officiel Présidente du @FN_officiel était l'invitée politique de Renaud Blanc. "Je ne veux pas me laisser enfermée par l'union des droites (...) @EmmanuelMacron , c'est le pire de la droite et le pire de la gauche" https://t.co/Dy9pH4dkuV pic.twitter.com/I8HIwVlPTS

Interrogée sur la publication jeudi dans Valeurs actuelles d'une tribune cosignée par l'ancien ministre Thierry Mariani (Les Républicains) et des élus d'extrême droite appelant à l'"unité" de la droite, la présidente du Front national a jugé que le texte ne transmet pas sa "vision beaucoup plus large du rassemblement de l'ensemble des Français".

Et d’ajouter : "Ne nous enfermons pas dans une union des droites qui ne veut strictement rien dire".

"Je ne veux pas me laisser enfermer par l'union des droites". Invitée sur le plateau de Radio classique ce mardi matin, Marine Le Pen s’est voulue ferme sur le sujet d’une possible alliance avec certains élus du parti LR. "Je pense que ceux qui prône l’union des droites n’ont pas compris qu’il y a une grande recomposition de la vie politique française" a-t-elle estimé. Selon elle, il faut, en face de "l'européisme débridé" d'Emmanuel Macron, "un pôle national, un pôle qui considère que la nation doit être préservée".

