Marine Le Pen souhaite "mettre en place un patriotisme économique" et "recréer un cercle vertueux"

A quelque trois mois de la présidentielle, elle est devenue la grande favorite du premier tour. Depuis le "Penelopegate", Marine Le Pen est en effet donné en tête des intentions de vote au premier tour par plusieurs sondages. Ce jeudi, la présidente du Front national est invitée de "L’Emission politique" de France 2, avec comme adversaire du jour Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Marine Le Pen est invitée à s’exprimer sur différents thèmes de l'actualité économique, sociale, internationale, politique ou institutionnelle.

Sur "l'affaire Théo"

Interrogé sur "l’affaire Théo", ce jeune homme de 22 ans gravement blessé au cours d'une interpellation à Aulnay-sous-Bois, la candidate a indiqué avoir de "la compassion" pour ce "jeune homme qui n’avait rien fait". Elle a précisé cependant que les "accusations contre la police avant la fin de l'enquête m'apparaît systématique. J'appelle à la prudence parce que certains politiques ont tendance à attaquer la police, presque par principe".

Sur les affaires judiciaires

Marine Le Pen a ensuite dû faire face aux questions sur l'affaire des d'attachés parlementaires du Front national payés par le Parlement européen. Refusant de s’excuser, elle a martelé "être tout à fait innocente. Les Français font bien la différence entre François Fillon et moi. Je viens d’une famille dans laquelle nous sommes tous engagés en politique. Chez nous, même les gardes du corps font de la politique", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'emploi de son garde du corps comme assistant parlementaire. Elle a ciblé l’ancien Premier ministre et Emmanuel Macron sur leur rapport à l'argent. "Il y a derrière tout ça une sale odeur, de trafic d'influence peut-être, de conflits d'intérêts à tout le moins, des hommes politiques qui se servent de leurs responsabilités, de leurs mandats, ou de leurs responsabilités ministériels, pour avantager des petits copains, ou alors qui se font remercier après les avoir aidés."

Sur la crise migratoire

A propos de la crise migratoire et les milliers de personnes qui se noient en tentant de traverser la Méditerranée, elle soutient ne pas être "un monstre. Il est évident qu’il faut prendre les gens et les mettre sur nos propres bateaux et les ramener chez eux. Si on les amène en Europe on ne pourra plus jamais les renvoyer, car s'ils arrivent dans un pays, ils peuvent y demander l’asile. Nous ne pourrons pas contrôler l’immigration et assurer la sécurité des Français sans rétablir un contrôle à nos frontières".

Sur le nucléaire et la peine de mort

Alors qu’elle souhaitait sortir du nucléaire il y a quelques années, Marine Le Pen déclare maintenant que ce n’est plus un objectif à court terme. Toutefois, elle estime que "le nucléaire est dangereux, en tout cas celui d'aujourd'hui. Je veux en sortir à terme si la recherche nous permet d'avoir une énergie propre."