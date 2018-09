Marine Le Pen se montre très pessimiste sur l'avenir du Rassemblement national

La rentrée du Rassemblement national a été marquée par des restrictions financières drastiques contraignant à l'annulation de l'université d'été du parti.

Marine Le Pen effectuait un déplacement à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, ce dimanche. Elle s'est exprimée sur la décision de justice qui sera rendue le 26 septembre prochain au sujet du gel du versement de 2 millions d'euros d'aides publiques.

"Au mois de juillet, ils (les juges financiers parisiens) ont fait un hold-up sur notre dotation publique, mettant le mouvement que je préside dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes évidemment sous le coup d'une épée de Damoclès. Le 26 septembre, une décision va intervenir. Si elle est négative, nous risquons la mort du Rassemblement national. (...) Les coups sont de plus en plus durs, sont de plus en plus nombreux, mais s'ils croient qu'ils vont nous déstabiliser, ils se trompent, car plus nous sommes attaqués, plus nous sommes renforcés dans nos convictions et dans notre volonté de gagner".

Marine Le Pen sera également prochainement convoquée devant les juges, dans l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen. L'enquête concerne 17 députés et près d'une quarantaine de collaborateurs parlementaires. Le préjudice a été évalué à 6,8 millions d'euros, par le Parlement européen. Les faits concernent la période entre 2009 et 2017.

Les juges ont ordonné la saisie de 2 millions d'euros d'aides publiques qui devaient être attribués à la formation politique de Marine Le Pen. Le Rassemblement national a déposé un recours. La décision sera donc rendue le 26 septembre prochain. La justice confirmera ou invalidera la saisie.