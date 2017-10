Marine Le Pen : ce qu'il faut retenir de son intervention dans "L’Émission politique"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Interrogée en fin d’émission sur son débat de l’entre-deux tours, elle a confié avoir "raté un rendez-vous important avec les Français, et je suis consciente de cette déception, reconnaît une Marine Le Pen posée. J’assume l’intégralité des responsabilités parce que je suis le chef".

Opposé à Bernard Rougier sur les questions de terrorisme, le spécialiste de l'islam radical a jugé que "les djihadistes se réjouissent des avancées électorales du FN et souhaitaient sa victoire à l'élection présidentielle car vos propositions contribuent à augmenter la fracture entre Français de souche et ceux issus de l'immigration". Réponse de la présidente FN : "Vos propos sont graves. Si le FN n'existait pas, il n'y aurait pas de fondamentalisme islamiste".

Sur la sortie de l’euro, elle a estimé attendre les actions d’Emmanuel Macron pour une indépendance de la BCE. "J'ai une vision pragmatique, je n'ai pas une vision idéologique de la monnaie. Si l'euro était positif pour la France, après tout, je me contenterais de l'euro, mais je considère qu'il continue à être négatif". Alors que tout Hollywood est ébranlé par le scandale Weinstein, elle a assuré que "la vraie question, c’est l’omerta qui a entouré ces agissements. Beaucoup savent et personne ne parle". Marine Le Pen insiste : "Il faut lever l’omerta sur les actes de harcèlement sexuel. J’appelle les femmes victimes à déposer plainte".

C’était le premier grand rendez-vous télévisuel de Marine Le Pen depuis le débat de l'entre-deux tours de la présidentielle qui l'avait opposée à Emmanuel Macron. Invité de L'Emission politique de France 2 a tenté de faire oublier les derniers mois chaotiques de son parti, entre échecs électoraux et départ fracassant de Florian Philippot . Elle a indiqué avoir lancé une rénovation du parti, "continue, nécessaire et attendue.

