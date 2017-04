Marine Le Pen promet "un moratoire immédiat sur toute l’immigration légale"

Retour aux fondamentaux pour Marine Le Pen. Alors que le premier tour approche à grands pas, la présidente du Front national a tenu un grand meeting au Zénith de Paris, ce lundi, en concentrant ses attaques sur l'immigration, un thème pilier du parti. La candidate a ainsi promis, en cas d'élection, "un moratoire immédiat sur toute l’immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée, qui nous entraîne vers le fond." Selon elle, il s'agit de "faire le point de la situation, avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation, beaucoup plus drastique, plus raisonnable, plus humaine, plus gérable."

Et de marteler : "pour beaucoup de Français, l’immigration massive est une oppression (…) Elle n’est pas une chance pour la France, c’est un drame pour la France.

Elle n’est une chance que pour mes concurrents, comme Messieurs Mélenchon, Hamon ou Macron."

Un discours dur alors que l'enquête sur les assistants du FN au parlement européen se poursuit et que Marine Le Pen pourrait être convoquée par l'hémicycle dès la première semaine de mai, en vue de la levée de son immunité.