Marine Le Pen plaide pour un changement de nom du Front national

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Inondations, crues et orages violents : 13 départements en vigilance orange

La police "gaze et tabasse" les migrants : la charge de Yann Moix

Le directeur commercial de la filiale US de VW démissionne 07/01/2018 - 15h21

En savoir plus

L'objectif, c'est que ce parti renommé "soit entendu, envisagé comme parti de gouvernement, susceptible de nouer des alliances". "Il faut maintenant qu'il (le FN) termine sa mue" et passe de "parti d'opposition, de contestation" à un parti de "gouvernement, a plaidé Marine Le Pen.

"Si un nom contient une charge qui puisse susciter des craintes, ou (a) une charge émotionnelle qui soit trop forte, et il semblerait que ce soit quand même le cas du Front national, alors il ne faut pas hésiter à se donner les moyens de la victoire", a-t-elle ajouté.

En pleine tournée de "refondation", elle a précisé que les militants sont "plutôt majoritairement pour un changement de nom", à ce stade du dépouillement des questionnaires envoyés dans le cadre de la "refondation" du parti. Si cette tendance se confirme, "un certain nombre de noms seront suggérés" au congrès du FN le 11 mars, et les militants voteront, a-t-elle dit.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres