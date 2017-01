Marine Le Pen de passage dans la Trump Tower

Actuellement en déplacement aux États-Unis, la présidente du Front national s’est rendue au QG du futur président américain à New York, la Trump Tower. Selon les informations d'Europe 1, la candidate à l'élection présidentielle a été accompagnée de trois hommes, dont son compagnon Louis Aliot. Elle n’a toutefois pas révélé si elle avait rencontré le maître des lieux, ou si une telle rencontre était prévue. Selon son directeur de campagne, David Rachline, Marine Le Pen serait en visite "privée" à New York.

More from pool: MARINE LE PEN spotted in Trump Tower with 3 other people, declined to say why she was there.

[Photo via pool.] pic.twitter.com/P95why9y0x

— Steve Kopack (@SteveKopack) 12 janvier 2017