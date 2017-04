Marine Le Pen : "Non seulement nous pouvons gagner, mais nous allons gagner"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Cette élection présidentielle est un référendum pour ou contre la France (…) L'horizon de monsieur Macron, c’est la déconstruction de la France, de ses valeurs et de son unité", a-t-elle poursuivi.

Se félicitant d'avoir "vu les partis anciens sombrer" au soir du premier tour, Marine Le Pen explique vouloir "décrypter le Macron dans le texte", et affiche sa confiance : "Non seulement nous pouvons gagner, mais nous allons gagner".

Dès le début de son intervention, la candidate du Front national a attaqué son adversaire, Emmanuel Macron : "Vous voyez, derrière ces phrases creuses, écrites par des communicants et prononcées par un orateur narcissique, il y a un projet de dilution de notre pays."

À dix jours du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a choisi la ville de Nice pour son premier grand meeting d'entre-deux tours jeudi 27 avril.

