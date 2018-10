Marine Le Pen ne voit pas ce qui fait du candidat Bolsonaro un candidat d'extrême-droite

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour expliquer la popularité du candidat, elle évoque "une réaction face à une situation d'insécurité terrifiante" et de "pauvreté" qui touche le pays.

Elle reconnaît toutefois des propos "désagréables" : "il a sûrement tenu des propos qui sont éminemment désagréables, qui ne sont peut-être pas du tout transférables dans notre pays, c'est une culture qui est différente. Mais est-ce qu'on va à un moment donné accepter que les peuples ont des histoires et des cultures qui sont différentes, ou est-ce qu'on cherche toujours à juger, à jauger ce qui se passe à l'extérieur en vertu de notre propre culture et de notre propre histoire?"

"De toute façon, dès que quelqu'un dit quelque chose de déplaisant, il est d'extrême droite dans les médias français. Je ne vois pas ce qui en l'occurrence fait de M. Bolsonaro un candidat d'extrême droite" explique la présidente du Rassemblement national interrogée sur les propos de Bolsonaro sur les femmes et les homosexuels.

Ce jeudi sur France 2, Marine Le Pen a expliqué "ne pas voir" ce qui fait que Jair Bolsonaro un candidat d'extrême-droite à la présidence du Brésil. Elle évoque une "culture différente" et la "difficulté de transposer" ses propos en France.

