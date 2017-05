Marine Le Pen menace de poursuivre en diffamation tous ceux qui reprendraient ses propos sur François Fillon tels que les rapporte le Corriere Della Serra

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tati: Foir'Fouille et ses alliés veulent reprendre 1.051 salariés

Le premier avion de ligne chinois prend son envol face à Airbus et Boeing

Policiers blessés à La Réunion : le suspect radicalisé et sa mère mis en examen

Session extraordinaire du Conseil d’administration de l’INPS: Examen et adoption de la note relative aux structures socio-sanitaires

En savoir plus

Il ne connaît pas la France, ne la sent pas, ne la comprend pas (…) Quel homme arrogant. Mal élevé. Il m’a dit dix fois que je disais des 'bêtises' et 'des grosses bêtises'. Comment peut-il se permettre cela ?".

Lors de cet entretien, Marine Le pen a également évoqué son adversaire du second tour, Emmanuel Macron : "Il est froid, rigide, cynique, estime-t-elle.

La candidate du Front national aurait alors "explosé", avant de répondre : "Parce que ce sont des merdes, je suis désolée, mais aucun autre terme ne me vient à l’esprit".

Selon le journal italien, Marine Le Pen a traité de "merde" l'ancien candidat des Républicains, en réponse à cette question du journaliste : "François Fillon a appelé à voter pour votre adversaire [Emmanuel Macron], il a parlé de la 'violence et de l’intolérance du Front national'. Pourquoi ?".

A deux jours du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a évoqué sans détour ses adversaires dans un entretien accordé au Corriere della Sera , au premier rang desquels François Fillon.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres