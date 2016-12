Marine Le Pen intègre le classement des personnalités préférées des Français

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La première personnalité politique arrive en 15ème position. Il s'agit de l'ex-animateur Nicolas Hulot qui n'a évidemment pas le profil politique habituel. En fait, la première personnalité politique est plutôt… Marine Le Pen, qui débarque directement à la 37ème place. Une entrée fracassante puisqu'elle ne faisait pas partie du classement l'année dernière. Elle devance ainsi François Fillon (42ème) mais aussi l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron (46ème) et enfin le leader de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon (50ème).

Le JDD a publié, ce samedi, son traditionnel classement des personnalités préférées des Français, en partenariat avec l'IFOP. Pas vraiment de surprise sur le podium, le comédien Omar Sy est toujours à la première place, devant Simone Veil et Jean-Jacques Goldman. Suivent une flopée d'acteurs, de sportifs et de musiciens comme Teddy Riner (4ème), Sophie Marceau (8ème) ou encore Jean Dujardin (12ème).

