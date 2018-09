Marine Le Pen indignée contre son expertise psychiatrique dans le cadre de la polémique sur les images de Daech

Marine Le Pen a dévoilé qu'elle était convoquée à une expertise psychiatrique dans le cadre de l'instrusction. Elle a également publié la notification de la décision ordonnant cette expertise psychiatirque.

"Pour avoir dénoncé les horreurs de Daech par tweets, la 'justice' me soumet à une expertise psychiatrique! Jusqu'où vont-ils aller?".

Elle conteste et refuse cette expertise comme elle l'a exprimé sur les antennes de BFM TV ce jeudi :

"Le magistrat instructeur a demandé à ce que l'on me soumette à une ex pertise psychiatrique. Je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre".

Marine Le Pen a été mise en examen en mars dernier pour avoir diffusé des images des exactions de Daesh sur Twitter. Ces images ont entraîné la levée de son immunité parlementaire et une mise en examen pour "diffusion de message violent accessible à un mineur" en mars 2018. Gilbert Collard était également concerné et inquiété par la justice par cette affaire pour avoir également relayé les mêmes images.

Cette démarche est pourtant prévue par le Code de procédure pénale pour les cas de diffusion de messages violents.

"Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale".

L'expertise peut être refusée sans que la personne mise en cause soit sanctionnée.

Marine Le Pen risque trois ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Des mineurs sont susceptibles d'avoir vu les images.

Je croyais avoir eu droit à tout : eh bien non ! Pour avoir dénoncé les horreurs de #Daech par tweets, la « justice » me soumet à une expertise psychiatrique ! Jusqu’où vont-ils aller ?! 🤯 MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 septembre 2018