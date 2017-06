Marine Le Pen : "Il faut une proportionnelle intégrale"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un an de prison ferme pour avoir pris une douche chez son ex

Rendre Bamako la capitale la plus propre : Une priorité de la société GIE VOUS & NOUS

Macron effectuera une visite d’amitié et de travail au Maroc mercredi et jeudi

Par ailleurs, Marine le Pen a confié qu'elle pourrait voter le texte sur la moralisation de la vie politique. "Je pourrai accessoirement le voter. Je pense qu'il doit être amendé, il est plein de trous ce texte, notamment sur les conflits d'intérêts. Mais on comprend qu’Emmanuel Macron n’est pas tellement envie de s’intéresser aux conflits d'intérêts. C'est pourtant ce qui gangrène la vie politique français en matière de moralisation".

"Est-ce que vous voyez la tête que va avoir l'Assemblée nationale si les prévisions sont confirmées ? plus de 80% de députés macronistes ! On ne pourra pas donner de leçons à la Russie dans ce domaine", condamnant le danger d'un manque de "pluralisme dans notre pays".

Mardi, Edouard Philippe a évoqué l'Arlésienne de la vie politique française : la proportionnelle. Le Premier ministre s'est déclaré favorable à l'instauration d'une "dose" tout en s'interrogeant sur le niveau où fixer le curseur. Au grand dam de Marine le Pen. "J'ai entendu mille fois cette promesse être faite aux Français et elle n'a jamais été faite, a-t-elle lancé ce matin sur Europe 1 . "C'est quoi une dose de proportionnelle ? 10%, 5%, des miettes ? Il faut une proportionnelle intégrale, quitte à mettre une prime au mouvement politique arrivé en tête pour assurer une stabilité".

