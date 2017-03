Marine Le Pen et son père sous le coup de deux procédures de redressement fiscal

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Céder son enteprise à ses salariés, une aubaine pour patrons et employés

En savoir plus

"Une opération de conciliation est en cours entre l’administration fiscale, d’un côté, et Marine Le Pen et son père, de l’autre, qui pourrait aboutir à un accord autour d’une proposition de redressement fiscal, d’ici au 31 mars" affirme néanmoins Le Monde. Les deux se sont d'ailleurs réunis dans les bureaux de la Commission départementale de conciliation, le 31 janvier dernier.

"C’est une maison mangée par les termites, dont le parquet se casse sous les pieds. Elle est invendable au prix indiqué par l’administration fiscale" estime Me Frédéric Joachim, l'avocat de Jean-Marie Le Pen.

Ciblée par les juges pour des emplois supposés fictifs, Marine Le Pen est aussi dans le viseur du fisc pour avoir sous-évalué son patrimoine immobilier, selon des informations du Monde. Tout comme elle, son père est aussi sous le coup d'un redressement fiscal, pour les mêmes raisons puisqu'il s'agit de biens détenus en commun. La première procédure concerne le fameux manoir de Montretout, possédé à 75% par Jean-Marie Le Pen, à 12,5% par Marine et 12,5% par sa sœur Yann. Il a été évalué à 2,5 millions d'euros par la famille Le Pen mais le fisc estime qu'il en vaut a minima le double.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres