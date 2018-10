Marine Le Pen et Matteo Salvini s'unissent pour prendre d'assaut le "bunker de Bruxelles"

Lors d'une conférence de presse commune à Rome, la présidente du Rassemblement National et le ministre de l'Intérieur et chef de la Lega ont lancé en commun leur campagne en vue des prochaines élections européennes. La Française a pronostiqué "l'émergence de l'Europe des Nations" en mai prochain, et a tenu à se positionner auprès de son allié le plus actif et le plus visible en vue de ce changement qu'elle espère.

Les deux alliés ont une fois de plus dénoncé le fonctionnement actuel de l'Union européenne. "L'UE s'est construite sur beaucoup de promesses (...) mais très peu de réalisations" a déclaré la leader du RN.

Rejetant toute opposition à une coopération européenne en s'affichant une nouvelle fois ensemble, Marine Le Pen a aussi tenu à rappeler : "Nous ne luttons pas contre l'Europe mais contre l'Union européenne devenue un système totalitaire". Matteo Salvini a prophétisé une "révolution du bon sens", pointant du doigt les véritables "ennemis de l'Europe" que sont pour lui "ceux retranchés dans le bunker de Bruxelles". Il a désigné "les Juncker, les Moscovici, qui ont apporté la précarité et la peur en Europe et refusent d'abandonner leur fauteuil".

Marine Le Pen prévoit de faire le tour des ses alliés européens d'ici la fin de l'année.