Marine Le Pen en aurait marre de "Mélenchon l'imposteur"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

France insoumise et CGT: l'unité, mais chacun de son côté

Vuelta: Froome cale dans la pente et relance tout lors de la 17e étape

Irma: des "dégâts importants" à St-Barthélemy et St-Martin

En savoir plus

Mais pendant ce temps-là, son parti se défaisait peu à peu et surtout se faisait piquer la vedette en tant que premier adversaire du nouveau président de la République par celui que Marine Le Pen nommerait en privé "l'imposteur". Ce dernier ne se prive d'ailleurs pas de taquiner ses ennemis du Front opposé en soulignant leur inactivité à l'Assemblée.

Elle le reconnait, elle était épuisée et a passé la plupart de ses vacances à se reposer avec son compagnon et ses enfants.

C'est Paris Match qui rapporte cette sortie impétueuse : «Mélenchon par-ci, Mélenchon par-là, je n'en peux plus! À croire que c'est lui qui est arrivé au second tour!» Cela en dit beaucoup de l'état d'esprit agacé de la candidate malheureuse du Front National.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres