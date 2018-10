Affaire des emplois fictifs : la mise en examen de Marine Le Pen est aggravée par les juges en "détournements de fonds publics"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une nouvelle audience décisive pour Marine Le Pen et le Rassemblement national doit se dérouler à la fin du mois de novembre.

Marine Le Pen a contesté les faits et a refusé de s'exprimer ce vendredi.

Les magistrats cherchent en réalité à savoir si le Front national, l'ancêtre du Rassemblement national, avait mis en place un système afin de rémunérer ses collaborateurs en utilisant et en détournant des fonds européens.

Ces délits sont passibles de trois de prison et de 375.000 euros d'amende.

Dans cette affaire, le compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, et Nicolas Bay sont poursuivis pour les mêmes faits.

Cette convocation correspondait à la première audition de Marine Le Pen depuis sa mise en examen en juin dernier pour "abus de confiance" et "complicité d'abus de confiance".

