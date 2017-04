Marine Le Pen : "L'Eglise se mêle de tout sauf de ce qui la concerne"

Dans les colonnes de La Croix, ce vendredi 14 avril, Marine Le Pen se dit "extrêmement croyante". "J'ai la chance de ne jamais avoir douté", affirme la candidate du Front national, avant d'avouer qu'elle est "fâchée avec l'Église". "Je pense qu'elle se mêle de tout sauf de ce qui la concerne", ajoute-t-elle. "La Conférence des évêques de France se mêle parfois de ce qui ne la regarde pas, notamment en donnant des instructions politiques", explique la présidente du FN. "Je ne pense pas que les religions doivent dire aux Français ce qu'ils doivent voter", souligne-t-elle.

En ce qui concerne le pape François, elle se dit prête, "avec plaisir", à l'accueillir en France si elle est élue. "Qu'il en appelle à la charité, à l'accueil de l'autre, de l'étranger, ne me choque pas" mais "qu'il exige des États qu'ils aillent à l'encontre de l'intérêt des peuples en ne mettant pas des conditions à l'accueil d'une migration importante relève pour moi de la politique et même de l'ingérence, puisqu'il est aussi le chef d'un État", précise l'eurodéputée. En février, le souverain pontife avait mis en avant "le devoir sacré de l'hospitalité" dans un long discours à propos des migrants. Il avait aussi critiqué le rejet de l'autre, "enraciné dans l'égoïsme et amplifié par la démagogie populiste".