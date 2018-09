Marine Le Pen chahutée lors d'une visite anti-migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Après l'immobilier et l'emploi, leboncoin marche sur les plates-bandes d'Airbnb

Le président Kaboré invite le CILSS à valoriser les produits forestiers non ligneux

Elle voulait insister sur la "submersion migratoire imposée par l'Union européenne". Accompagnée de certains barons RN du sud de la France (David Rachline, Philippe Vardon) et d'une cohorte de journalistes, la présidente s'est fait interrompre pendant tout son trajet par des militants venus saboter son opération. Mission réussie : la présidente n'a même pas pu visiter l'installation dans laquelle doivent être logés les migrants.

La Présidente du Rassemblement National se rendait à Châteaudouble, une petit village de moins de 500 habitants dans le Var. Dans ce village ce sont 72 migrants qui avaient été installés par l'Etat, sans même demander à la population locale. Marine Le Pen voulait montrer l'importance de cette mesure invisible, rapportant cette proportion à la France toute entière : "c'est comme si demain on imposait 12 millions de migrants en France en l'espace d'une nuit". Un village "symbolique" qui servait donc de point de départ pour la politique anti-immigration que prône la candidate d'extrême-droite.

