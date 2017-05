Marine Le Pen aurait vivement interpellé David Pujadas : "Vous êtes des laquais, vous êtes indignes"

Les tensions ont été vives durant la campagne présidentielle. Notamment le 28 mars dernier, lors du passage de Marine Le Pen au journal télévisé de France 2 pour L'Entretien politique. Dans la bande dessinée Le Journal du off, à paraître ce jeudi 18 mai, les auteurs et journalistes Frédéric Gershel et Renaud Saint-Cricq font état une charge d'une rare violence adressée par la candidate FN au journaliste David Pujadas, après avoir quitté le plateau.

"Ce que vous avez fait, c'est lamentable, ce sont des méthodes staliniennes, vous m'avez piégée", aurait-t-elle fustigé. "Vous êtes indignes !". Et de poursuivre : "C'est une chaîne de sévices publics, vous ne pensez qu'à lécher le cul du pouvoir, vous êtes des laquais".

La présidente frontiste aurait très peu apprécié que le journaliste lui demande une réaction à une photo présentant Axel Loustau, l'un de ses proches, en train de faire un geste qui fait penser au salut nazi. En plateau, sa réaction avait été moins virulente, mais passablement agacée tout de même. "Je trouve vos méthodes particulièrement critiquables", avait-elle lâché.