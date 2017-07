Marine Le Pen aurait accusé Florian Philippot d'être "en vacances" pendant sa campagne des législatives

L'ambiance ne s'améliore pas au Front national, suite au double échec de la présidentielle et des législatives. Et le duo Marine Le Pen - Florian Philippot bat de l’aile, ce dernier étant accusé par une frange du parti d'être responsable des déboires du mouvement, en étant resté arc-bouté sur des sujets de souveraineté plutôt que sur l'identité.

"J'attends que Marine redevienne elle-même, elle a besoin de vacances.Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se couper de son aile la plus moderne ?", aurait déclaré le vice-président du parti, selon des propos rapportés mercredi par l'AFP.

Devant quelques proches, la présidente du FN, qui a été élue députée du Pas-de-Calais, a répondu à cette critique de manière virulente, selon le JDD : "C'est sûr que lui n'a pas besoin d'en prendre, ses vacances, c'était pendant la campagne des législatives."

En effet, pendant la campagne des législatives, les adversaires de Florian Philippot n'ont pas manqué de relever son absence sur le terrain.

"Il vient un ou deux jours par semaine, depuis la présidentielle. Ca contraste avec ses campagnes législatives et municipales de 2012 et 2014, il était beaucoup plus présent. C'est étrange car il joue gros. J'ai un peu de mal à comprendre son absence sur le terrain" confiait Jean-Christophe Kinnel, ancien candidat PS. Florian Philippot avait finalement été battu au second tour.