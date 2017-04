Marine Le Pen appelle les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à "faire barrage à Emmanuel Macron"

Dans une vidéo publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen s'est adressée directement aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé en quatrième position au premier tour, avec un score de 19,58%.

La candidate du Front national appelle les électeurs de La France insoumise à mettre "les querelles et les divergences de côté" et à "faire barrage à Emmanuel Macron" au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain.

>>>> À lire aussi : Mélenchon face au second tour Macron-Le Pen : la chute morale de la maison Phi

"Je m'adresse à ces électeurs de La France insoumise pour leur dire qu'aujourd'hui il faut faire barrage à Emmanuel Macron" car "son projet est aux antipodes de celui qu'ils ont soutenu durant la campagne de premier tour", déclare Marine Le Pen.

Si Jean-Luc Mélenchon a refusé de donner une consigne de vote en vue du second tour, seulement trois choix ont été soumis à ses adhérents pour une consultation interne : le vote blanc, l'abstention, ou Emmanuel Macron.

Dès la publication de cette vidéo, Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a dénoncé "de petites manœuvres pas très dignes". "Il ne faut pas être piégé par son parler fourbe. C'est des petites manœuvres électorales, ce n'est pas très digne", a-t-il estimé.