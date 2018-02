Marine Le Pen : "Nous allons nous battre aux côtés des agriculteurs"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En savoir plus

« Nous allons nous battre aux côtés des agriculteurs pour éviter que Monsieur Macron et ses complices du parti Les Républicains transforment le Salon de l’agriculture en musée parce que, entre le CETA, le Mercosur et la baisse programmée des aides de la PAC, le plan social massif de l’agriculture finit sur un massacre. »

L'ennemi lors de ce Salon pour Marine Le Pen, c'est définitivement l'Europe et tous les accords de libre échange :

« Venir dans les travées du salon expliquer qu’on est contre les accords de libre-échange quand parallèlement on les fait voter par ses députés au Parlement européen, c’est un comportement duplice.

La candidate FN aux dernières élections se fait forte d'avoir convaincu nombre d'entre eux lors du scrutin, et de peser dans les régions rurales. Sur ce point, elle n'hésite pas à charger Laurent Wauquiez, qui s'était exprimé contre les accords de libre échange avec le Mercosur la veille, quitte à le traiter d'hypocrite :

"On a toujours été là [...] c'est chez moi."

Mercredi 28 février, c'était au tour de Marine Le Pen de déambuler avec une foule de journalistes et de militants dans les stands odorants du Salon de l'Agriculture. Passer après les autres ne la gène pas, car comme elle l'affirme :

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres