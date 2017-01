Marine Le Pen : "2017 sera l'année du réveil des peuples de l'Europe continentale"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pour Marine Le Pen, après le Brexit et Trump, l'Europe va se réveiller

En savoir plus

Outre la présidentielle de ma en France, les partis AfD en Allemgne et PVV aux Pays-Bas affichent de grandes ambitions pour des élections cette année.

Marine Le Pen se sent pousser des ailes. A Coblence (Allemagne) où se réunissent les différents partis populistes européens réunis au sein d'un "Sommet l'Europe des Nations et des Libertés", la présidente du Front national s'est enthousiasmée sur l'année à venir. "2016 a été l'année où le monde anglo-saxon s'est réveillé. 2017 sera, j'en suis sûre, l'année du réveil des peuples de l'Europe continentale", a-t-elle lancé à la tribune, au lendemain de l'investiture de Donald Trump.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres