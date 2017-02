Mariage pour tous : la sortie de Macron provoque des remous chez les "pro-mariage"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Qu'il n'y ait aucune ambiguïté, je suis pour la loi mariage pour tous. Je la défendrai et je la protègerai", a néanmoins promis Emmanuel Macron lors d'un débat au journal Causette. "Je suis pour respecter les citoyens dans leurs différences, c'est aussi ce qui m'a conduit à discuter avec des gens qui étaient contre"

'"Humiliés", le mot est fort et a entrainé une salve de réaction notamment de la communauté homosexuelle.

Décidemment, si Emmanuel Macron patiente toujours avant de dévoiler son programme, il a réussi à se fâcher avec beaucoup d'électeurs en moins d'une semaine. Après ses propos sur la colonisation, c'est une petite phrase dans l'Obs qui provoque la colère des pro-mariage pour tous. "Une des erreurs fondamentales de ce quinquennat a été d'ignorer une partie du pays qui a de bonnes raisons de vivre dans le ressentiment et les passions tristes. C'est ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, où l'on a humilié cette France-là."

