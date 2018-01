La marée noire du Sanchi s'étend sur l'équivalent de 100.000 terrains de rugby

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Assises de la Creuse : un procès renvoyé à cause du nouveau box vitré

L'Ukraine vote une loi qualifiant d'"occupation russe" la guerre dans l'Est

La France et l'Allemagne vont faire des propositions communes pour "réguler" le bitcoin

La Bourse de Paris clôture finit sans direction, surveillant Wall Street et l'euro

En savoir plus

C'est une des pires marées noires de l'histoire, et la pire impliquant des condensats.

L'impact de ce naufrage risque d'être énorme, pour la Chine tout d'abord car c'est en plein milieu de sa principale zone de pêche qu'a coulé le Sanchi, dans les alentours préservés des îles Ryukku. Le Japon risque de voir ses côtes atteintes et devra collaborer avec la Chine dans cette zone que les deux pays se disputent depuis des années. Une base américaine estnotemment installée sur l'une des îles adjacentes. Une opération politique très compliquée donc qui devra demander de laisser les orgueils nationaux de côté.

Les risques pour la faune et la flore sont estimés être "énormes" et de nombreuses parties parlent déjà de catastrophe écologique majeure.

La situation est d'autant plus critique que les hydrocarbures transportés par le pétrolier sont des "condensats", une forme légère d'hydrocarbure qui ne reste pas à la surface mais s'installe "entre deux eaux".

Dimanche, le Sanchi, pétrolier iranien, heurtait un autrant cargo, éventrant sa coque puis prenant feu avant de couler. A son bord, une cargaison de 136.000 tonnes d'hydrocarbures. Tout l'équipage est mort ou disparu. Une nappe très importante s'est depuis progressivement déversée dans la Mer de Chine, recouvrant rapidement plus de 100 km2, soit la superficie de 100.000 terrains de rugby.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres