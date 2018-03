Marché des eaux usées : soupçons de corruption en région parisienne

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet financier pour "entente illicite", "corruption" et "trafic d’influence" après la plainte de Marco Schiavio, un entrepreneur italien. L'affaire, révélée par le Monde, concerne le marché (opaque) des eaux usées où plusieurs acteurs, dont une filiale de Véolia (OTV) et une autre de Suez (Degrémont), sont soupçonnés de s'être entendues pour évincer le rival italien, dans le cadre de la refonte de l’usine de traitement de Clichy-la-Garenne. En effet, les trois opérateurs leaders (OVT, Degrémont et Stereau) se partagent depuis des années les appels d'offres, lancés par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, le Siaap.

Selon Le Monde, le directeur général d'OVT aurait proposé 30 millions d'euros à Marco Schiavio pour qu'il ne vienne pas s'immiscer dans cette petite ronde. Refus catégorique et plainte. "Nous demandons que des investigations soient menées pour s'attacher à savoir s'il y a eu entente entre le Siaap et différentes entreprises pour l'obtention de ce contrat", a déclaré à l'AFP Pierre-Alexandre Kopp, l'avocat de l'entrepreneur italien.

Toujours dans Le Monde, deux responsables d'OVT balayent les accusations. "Ces accusations sont mensongères et diffamatoires, ce sont les accusations d’un maître chanteur" assurent-ils. Ils assurent que c'est l'entrepreneur italien qui leur a réclamé de l'argent, en échange de son retrait. "J’ai joué la comédie et répondu poliment, en lui laissant espérer un arrangement de ce type, pour démasquer plus avant ce maître chanteur" raconte Patrick Barbalat, le directeur général d'OVT. "Bien évidemment, et en conformité avec la déontologie de la société OTV, personne n’a jamais donné aucune suite aux propositions de M. Schiavio."

