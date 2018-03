Marche blanche pour Mireille Knoll : polémique autour de la venue de la France Insoumise et du FN

Mise à jour 10h : Marine Le Pen, tout comme Jean-Luc Mélenchon, ont fait savoir qu'ils se rendraient à la marche blanche.

Ce mercredi, une marche blanche sera organisée à Paris, en l'honneur de Mireille Knoll, une femme de 85 ans, tuée parce que juive.

Mais tous ne sont pas bienvenus. "Le Crif refuse que nous venions sinon je serais bien évidemment allée à cette marche blanche avec d'autres députés FN", a ainsi déclaré mardi soir à l'AFP Marine Le Pen, appelant néanmoins les sympathisants de son parti à s'y rendre.

Un peu plus tard, le président du Crif, Francis Kalifat, a précisé sa pensée : "soyons clairs ni Jean Luc Mélenchon et les insoumis ni Marine Le Pen et le FN seront les bienvenus demain" a-t-il expliqué sur Twitter. Il reproche au leader de la France insoumise ses appels au boycott contre Israël, signe selon lui, d'une "haine de l'Etat d'Israël et des juifs". De nombreuses voix se sont élevées pour contester cette prise de position.

Bonjour @FrancisKalifat, l'objet de ce rassemblement étant précisément de montrer que la tragédie de #MireilleKnoll est l'affaire de tous (et non pas seulement, des juifs ou des gens que @Le_CRIF tolère) votre démarche prend le contrepied de cette marche. C'est grand dommage. https://t.co/htvRFCSbTT — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) 27 mars 2018

Invité sur RMC et BFMTV, le fils de Mireille Knoll a d'ailleurs appelé "tout le monde sans exception" à venir participer à la marche blanche. "Le Crif fait de la politique, moi j'ouvre mon cœur" a déclaré Daniel Knoll.