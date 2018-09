Marcel Campion vend sa grande roue

Le "roi des forains" abdique. Dans un communiqué, Marcel Campion a ainsi déclaré cesser ses activités professionnelles : « Afin de ne pas nuire ni à ma famille ni à ma profession foraine, j’ai décidé de cesser mes activités foraines personnelles et aussi de démissionner de mes activités au sein de l’association du Monde festif organisatrice de l’événement “La Magie de Noël” aux Tuileries pour les fêtes de fin d’année ».

La guerre politique qui l'oppose à la maire de Paris, à un peu plus d'un an des élections municipales, a donc eu des effets. Elle avait commencé en 2017 quand Anne Hidalgo avait retiré à Marcel Campion la charge du Marché de Noël des Champs-Elysées. Des actions judiciaires avaient suivies, avant que Marcel Campion n'obtienne le droit de gérer un autre marché de Noël, dans le jardin des Tuileries cette fois-ci, à quelques mètres du précédent. Un pied de nez évident fait à la maire de Paris, qui s'était accompagné d'une déclaration de guerre politique en bonne et due forme, quand Campion avait déclaré soutenir une liste concurrente à celle d'Anne Hidalgo, candidate à sa succession en 2020.

Les récents propos jugés "homophobes" filmé et rendu public il y a quelques jours ont poussé le forain à quitter ses fonctions pour protéger sa famille et les intérêts économiques de celle-ci.

C'est pourquoi Marcel Campion compte vendre toute son activité, ainsi que sa Grande Roue. Pour autant, il n'arrête pas son combat politique.