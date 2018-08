Marcel Campion lance un parti politique contre Anne Hidalgo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Classement FIFA : le Sénégal et la Tunisie trônent sur l’Afrique

Classement FIFA : le Sénégal et la Tunisie trônent sur l’Afrique

En savoir plus

Marcel Campion ne devrait pas être candidat, ni tête de liste. Il considère que son âge (80 ans) et ses responsabilités de chef d'entreprise (il organise entre autres la Foire du Trône) l'empêche de se lancer dans l'aventure politique, même s'il n'exclut pas de se glisser sur une liste s'il manque quelqu'un.

Son mouvement, "Libérons Paris", sera lancé dès septembre, et devrait se mettre en ordre de bataille et dévoiler ses premières propositions alors.

La guerre est déclarée entre le "roi des forains" et l'actuelle "reine" de Paris, la maire Anne Hidalgo. Le premier a juré de faire tomber la seconde. Il va lancer un mouvement politique, "Libérons Paris", s'appuyant sur le soutien de l'ancien journaliste Bernard Segarra et du cardiologue Jean-Christian Farcot pour mettre des bâtons dans les roues de la maire de Paris, déjà mise en danger par une potentielle candidature LREM ou LR concurrente.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres