La mairie de Paris souhaite interdire le marché de Noël aux Tuileries suite aux propos homophobes de Marcel Campion

Avec cette nouvelle polémique, le bras de fer entre la Ville de Paris et Marcel Campion n'est donc pas près de s'arrêter.

Les élus parisiens demandent donc à l'Etat d'assumer et de trancher.

Dans la vidéo de janvier dernier, le forain qualifiait les homosexuels de "pervers" et s'en prenait directement à Bruno Julliard, l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo.

La polémique se poursuit avec une volonté affichée par la mairie de Paris d'agir contre Marcel Campion après ses propos homophobes. La municipalité a effectivement demandé au musée du Louvre et à la ministre de la Culture d'annuler le marché de Noël que Marcel Campion devait animer aux Tuileries.

La vidéo dévoilée par la rédaction du JDD concernant les propos de Marcel Campion sur Bruno Julliard, la Marie de Paris et les homosexuels continue de faire couler beaucoup d'encre.

