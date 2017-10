Marc Trévidic : "On fabrique plus de terroristes qu'on n'en arrête"

Spécialiste des questions de terrorisme, Marc Trévidic était l'invité de RTL ce mardi matin. Pour une meilleure sécurité, l'ancien juge antiterroriste souhaite "un FBI à l'européenne". "Nous adorons faire les lois, mais elles ne résolvent pas tous les problèmes. Une loi "c'est 10% du problème. Les questions sont aussi comment on peut lutter contre l'idéologie, comment les jeunes se radicalisent. Le problème n'est pas uniquement français. A part aller vers quelque chose de beaucoup plus européen, un parquet européen, un FBI à l'européenne, on ne résoudra pas le problème".

Emmanuel Macron avait évoqué la création d'un parquet européen en septembre.

"Les lois pénales et de sécurité d'intérieur ne traitent que les effets, c'est-à-dire les gens qui passent à l'action, qui sont dangereux, qui risquent de commettre un attentat. On fabrique plus de terroristes qu'on en arrête" poursuit-il, insistant sur l'idée de lutter contre la radicalisation.

Si Marc Trevidic estime qu'il ne "fallait pas rester dans l'état d'urgence" et que "les contrôles d'identité sur des périmètres sont tout à fait normal", il se dit "inquiet des dangers sur les assignations à résidence, les perquisitions qui sont de l'ordre de la liberté individuelle". "Avec la loi, tout va dépendre de la manière dont le juge de la liberté et de la détention va exercer le contrôle des perquisitions. Il peut se contenter de notes blanches qui ne sont pas des preuves" ou bien il peut imposer des limites".