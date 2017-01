Manuel Valls : "Je veux incarner un destin pour la France"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Natation: fracture du poignet pour Stravius, sa reprise retardée de plus d'un mois

Dakar: coup de maître de Barreda qui prend la 3e étape et le général en moto

Rappelant avoir "eu la chance d'apprendre à devenir français", Manuel Valls a affirmé vouloir "incarner un destin pour la France", en défendant "une République forte et une France juste", qui "correspond à ce que les Français attendent".

J'entends ce que me disent les salariés. On doit être capable de regarder ce qui se fait de bien dans tel ou tel camp", a-t-il déclaré, se disant favorable à un plafonnement.

L'ex-Premier ministre a ensuite voulu clarifier sa position sur la défiscalisation des heures supplémentaires, dont il avait souhaité la suppression : "On peut changer d'avis.

Manuel Valls a rapidement dénoncé les mesures du programme de François Fillon, notamment sur la réforme de la sécurité sociale, qui constitue selon lui une "purge". En réponse aux propositions de François Fillon, le candidat à la primaire de la gauche assure vouloir "incarner l'espoir", et défendre le modèle social français.

