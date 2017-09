Manuel Valls sort du silence et charge Emmanuel Macron

Entre Manuel Valls et Emmanuel Macron les relations n'ont jamais été tendres. Pourtant, pendant la présidentielle, Manuel Valls a décidé de soutenir son ancien collègue au lieu de donner sa voix à son camarade de parti, Benoît Hamon. Mais ce soutien ne lui a pas permis d'intégrer les rangs de la République en Marche !. Ancien Premier ministre, il est aujourd'hui député apparenté au groupe LREM, presque invisible dans la masse des 313 marcheurs du chef de l'Etat. Mais sa langue se délit peu à peu et son antipathie envers Emmanuel Macron devient à nouveau visible.

"Les gens vont se demander s'il pense vraiment à eux"

Après avoir dit en mai dernier que l'ex-ministre de l'Economie était "méchant", l'ancien bras droit de François Hollande se montre plus agressif dans les colonnes du Point ce 14 septembre : "Emmanuel Macron est prisonnier des conditions de son élection face à Marine Le Pen, parce qu'il n'était pas très clair lors de sa campagne. Et aujourd'hui, il est dans la demi-mesure. Par exemple, on ne fera pas d'économies en rognant sur les APL".

Celui qui a quitté le PS va plus loin dans sa critique et s'attaque ensuite à la stratégie de com' du président de la République : "Sa maquilleuse, l'interview de son épouse à Elle, son chien : les gens vont se demander s'il pense vraiment à eux. Ça me rappelle Nicolas Sarkozy lorsqu'il disait : 'Avec Carla, c'est du sérieux'", lâche-t-il. En même temps, l'ex-Premier ministre n'oublie pas d'envoyer une pique au successeur de son successeur à Matignon : "Quel est le poids politique d'Edouard Philippe comme chef de la majorité ?"