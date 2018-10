Manuel Valls sort un livre : "Barcelone, je rentre à la maison"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Erdogan en Hongrie, entre politique et histoire

Second suspect dans l'affaire Skripal

En savoir plus

Il affrontera en 2019 notamment la maire sortante, Ada Colau, ainsi que de nombreux partis indépendantistes. Ciutadans, le parti qui le soutient, est un parti centriste pro-européen et pro-constitution (donc anti-indépendance).

Pour rappel, l'ancien Premier ministre de François Hollande Manuel Valls a décidé de se présenter à la mairie de Barcelone comme candidat pro-Espagne et pro-Europe.

On ne sait pas encore quand le livre doit sortir, mais on suppute qu'il ne sera pas trouvable en français tout de suite.

Et maintenant, le livre / programme en espagnol du candidat @manuelvalls « Barcelone, je rentre à la maison » pic.twitter.com/2Z5g3JFYXv

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres